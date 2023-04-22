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Haberler Fotohaber Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:28

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na personel alımı yapılacağı son dakika duyuruldu. Çeşitli branşlarda gerçekleşecek olan branşlar için başvuru yapacak adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihini, şartlarını ve hangi illere yapılacağını sorguluyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı ile ilgili tüm detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık 2 bin 750 kişilik dev istihdama başlıyor. Alımlar pek çok branş üzerinden olacak. Bakan Nebati, detayların yakında paylaşılacağını bildirdi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların ilerleyen günlerde alınmaya başlanması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2 BİN 750 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Mliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı istihdam edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

BAKAN NEBATİ'DEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Resmi Twitter hesabından duyuru yapan Bakan Nebati şunları söyledi;

"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı
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