Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık 2 bin 750 kişilik dev istihdama başlıyor. Alımlar pek çok branş üzerinden olacak. Bakan Nebati, detayların yakında paylaşılacağını bildirdi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı