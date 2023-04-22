Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na personel alımı yapılacağı son dakika duyuruldu. Çeşitli branşlarda gerçekleşecek olan branşlar için başvuru yapacak adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihini, şartlarını ve hangi illere yapılacağını sorguluyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı ile ilgili tüm detaylar…