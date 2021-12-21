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Haberler FotoHaber İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali
Giriş Tarihi: 21.12.2021 21:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 21:03

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerden birisidir. Aynı zamanda en kısa surelerden birisi olan İhlas Suresi, 4 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İhlas, kelime olarak dine içtenlikle bağlanmak anlamını taşır. Surede tevhid inancı tam anlamıyla benimsenmiştir. Günümüzde ''kul hüvallahu ehad'' olarak da bilinen İhlas Suresi okunuşu da sıkça araştırılır. İhlas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali ve faziletleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı!

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve tevhid inancını tam anlamıyla benimseyen bir suredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 4 ayetten oluşmuştur. Kısa bir sure olması nedeniyle ezberlenmesi de bir o kadar kolaydır. Günümüzde ''kul hüvallahu ehad'' olarak da bilinen İhlas Suresi okumanın faziletleri hakkında pekçok bilgi yer almaktadır. İhlas Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali ve tefsiri hakkındaki en geniş bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

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İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Faziletleri

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerdendir. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Sureleriyle beraber okunduğunda daha faziletli olduğu belirtilen sure hakkında hadis kaynaklarında da geniş bilgiler yer almaktadır. İhlas Suresi faziletleri şöyle;

1- Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Her birinizin, her gece bir «Kul hüvallâhu ehad» okumasına engel olan şey nedir? Çünkü o, bütün Kur'ân'a muâdildir (denktir)." (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân, 11)

2- Abdullah ibni Ömer -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

"-Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'i ir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 14; Tirmizî, Salât, 308; Ebû Dâvud, Salât-ı Tatavvu, 2)

Câbir -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, "Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Kâfirûn ve İhlâs Sûresi'ni iki rekât tavaf namazında okurdu." (Müslim, Hacc, 19)

3- Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğu da rivayet edilir:

"Kim uyumak istediğinde yatağı üzeirnde sağ yanına yatar, sonra İhlâs Sûresi'ni yüz kere okursa, kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir:

«Ey kulum! Sağından cennete giriver.»" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 11; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 27)

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi'nin ilk iki ayetinde bulunan "ahad" ve "samed" kelimeleri Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Ahad O'nun birliğini ve eşsizliğini ifade eder. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyulan, doğmamış ve doğurulmamış olan anlamlarına gelir. Samed, Allah'ın en mühim sıfatlarından biridir. Yaratılmış her şeyin varlığını Allah'a borçlu olduğunu ifade eder. O'nun bir dengi olamayacağını, her şeyden üstün olduğunu belirtir.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan İhlas Suresi 4 ayetten müteşekkildir. Kısa ve öz olan bu sure, 4 ayet içinde derin manaları ve çok mühim sırları barındırır.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Abdestsizken Okunur Mu?

Diğer tüm surelerde olan koşul İhlas Suresi'nde de geçerlidir. Bu sure ezberden okunacaksa abdest şartı aranmamaktadır. Ancak duayı Kur'an-ı Kerim'den okumak gerekiyorsa mutlaka abdest alınmalıdır. Zira Kur'an'a abdestsiz el sürmek günah kabul edilir.

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