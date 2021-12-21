İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Ve Meali

İhlas Suresi Faziletleri

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerdendir. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Sureleriyle beraber okunduğunda daha faziletli olduğu belirtilen sure hakkında hadis kaynaklarında da geniş bilgiler yer almaktadır. İhlas Suresi faziletleri şöyle;

1- Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Her birinizin, her gece bir «Kul hüvallâhu ehad» okumasına engel olan şey nedir? Çünkü o, bütün Kur'ân'a muâdildir (denktir)." (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân, 11)

2- Abdullah ibni Ömer -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

"-Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'i ir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 14; Tirmizî, Salât, 308; Ebû Dâvud, Salât-ı Tatavvu, 2)

Câbir -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, "Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Kâfirûn ve İhlâs Sûresi'ni iki rekât tavaf namazında okurdu." (Müslim, Hacc, 19)

3- Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğu da rivayet edilir:

"Kim uyumak istediğinde yatağı üzeirnde sağ yanına yatar, sonra İhlâs Sûresi'ni yüz kere okursa, kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir:

«Ey kulum! Sağından cennete giriver.»" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 11; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 27)