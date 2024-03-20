Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
07:54
İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart'ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri
21 Mart İlkbahar Ekinoksu özellikleri ile gündemdeki yerini aldı. Doğa olaylarına ilgililer, ekinoks tarihinde gözleme başlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede baharın başlangıcı anlamına gelen tarihte gece ve gündüz süreleri eşit olarak görülüyor. Peki; İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart'ta ne olur? İşte, detaylar...