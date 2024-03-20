İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart’ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.