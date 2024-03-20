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Haberler Fotohaber İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart'ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:54

İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart'ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

21 Mart İlkbahar Ekinoksu özellikleri ile gündemdeki yerini aldı. Doğa olaylarına ilgililer, ekinoks tarihinde gözleme başlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede baharın başlangıcı anlamına gelen tarihte gece ve gündüz süreleri eşit olarak görülüyor. Peki; İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart'ta ne olur? İşte, detaylar...

İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart’ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Bahar başlangıcıyla birlikte sıcak havalar da yüzünü göstermeye başlıyor. Yılda iki kez gerçekleşen ekinoksun ilki etkileriyle takip edilecek. Peki; 21 Mart İlkbahar Ekinoksu özellikleri neler, bu tarihte ne olacak? İşte, ayrıntılar...

İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart’ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

21 MART NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

İlkbahar ekinoksu olan 21 Mart günü Nevruz Bayramı olarak kutlanır. Baharın karşılanması ve havaların ısınması çeşitli kültürlerde kutlanıyor.

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İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart’ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.

İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart’ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

İlkbahar Ekinoksu nedir, ne demek, 21 Mart’ta ne olur? İşte İlkbahar Ekinoksu özellikleri

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ

1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

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