İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler'i Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un kazanması halinde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında açıklanan seçim vaatleri tek tek uygulamaya koyulacak.

Bu noktada seçim vaatleri arasında yer alan ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşımının Murat Kurum'un İBB başkanı olması ile söz konusu tarihten itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.