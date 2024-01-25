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Haberler Fotohaber İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu
Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:10

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler 'de AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum İstanbul için vaatlerini açıkladı. Kurum, emekliler, ilk kez evlenecek gençler ve öğrenciler başta olmak üzere 16 milyon İstanbulluyu yakından ilgilendiren projeleri tek tek sıraladı. Seçimlerini kazanması durumunda gerçekleştireceği projeler arasında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği de yer alıyor. İşte, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşımın detayları...

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı vaatlerini açıkladı. "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla İstanbul projelerini açıklayan Kurum'un projeleri arasında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği de yer alıyor. Peki, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşımın detayları neler? İşte, merak edilenler...

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

AK PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLADI!

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanması durumunda Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla açıkladığı İstanbul projelerini tek tek hayata geçirecek.

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İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK!

Kurum'un seçim vaatleri arasında ilköğretim öğrencilerine tamamen ücretsiz ulaşım desteği ve ilkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek.

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler'i Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un kazanması halinde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında açıklanan seçim vaatleri tek tek uygulamaya koyulacak.

Bu noktada seçim vaatleri arasında yer alan ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşımının Murat Kurum'un İBB başkanı olması ile söz konusu tarihten itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM ŞARTLARI NELER, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Beş yılın ardından 31 Mart Pazar günü yapılacak Yerel Seçimlerde İBBB Başkanı olarak Murat Kurum'un seçilmesi halinde uygulamaya konulacak projenin başvuru şartları ve detayları ilerleyen süreçlerde belli olacak.

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