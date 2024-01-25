Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
14:10
İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler 'de AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum İstanbul için vaatlerini açıkladı. Kurum, emekliler, ilk kez evlenecek gençler ve öğrenciler başta olmak üzere 16 milyon İstanbulluyu yakından ilgilendiren projeleri tek tek sıraladı. Seçimlerini kazanması durumunda gerçekleştireceği projeler arasında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği de yer alıyor. İşte, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşımın detayları...