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Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

her ne kadar hizmet hayatına sadece fotoğraf ve video paylaşımı ile başlamış olsa da zaman içerisinde kendisini güncelleyerek kullanıcılarına hikaye adı verilen anlık fotoğraf ve video paylaşma olanağı sunmuştur. Bu özellik ilk geldiğinde hikayeler 24 saat sonra silinirken daha sonra hikayelerin 24 saat sonra hikaye arşivine gönderilmesi ve kullanıcıların yıl içerisinde hangi gün ne paylaştığını görebilmesi sağlanmıştır. Bu durum kullanıcıların zaman zaman Instagram hikaye arşivimdeki bir hikayeyi nasıl silerim araştırması yapmasına neden olmaktadır.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:15
Instagram Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

hikaye silme işlemi oldukça basittir. Kullanıcılar tarafından çok sevilen ve sıklıkla kullanılan Instagram hikayeler kısmı zaman zaman istenilmeyen paylaşımların yapılmasına ya da ilerleyen zamanlarda görmek istenilmeyen hikayelerin arşivde kalmasına neden olmaktadır. Bu durum için Instagram, kullanıcılarına hikaye silme ve hikaye arşivinden hikaye silme olanağı sunmaktadır.

Instagram Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

İnstagram hikaye silme

hikayesine atılan bir hikayeyi kaldırmak oldukça basit bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Instagram akışının en üstünde ve en sol köşede bulunan "Hikayem" butonuna tıklamalısınız. Burada karşınıza 24 saat içerisinde paylaşmış olduğunuz hikayeler çıkacaktır. Silmek istediğiniz hikayeye gelip videonun sağ alt köşesinde bulunan yan yana ya da üst üste üç nokta işaretine tıklayarak karşınıza çıkan "sil" butonuna tıklayıp daha sonra tekrar bu işlemi onaylarsanız hikayenizi silmiş olursunuz.

Yanlışlıkla atılan instagram hikayesi nasıl silinir sorusu da birçok kullanıcı tarafından sorulmaktadır. İşlem çok basit. Sadece silmek istenilen hikayeye giriş sağlanmalı ve sağ alt köşede iPhone cihazlarında yan yana, Android cihazlarında üst üste bulunan 3 nokta işaretine tıklayarak hikayeyi sil butonuna tıklamalısınız. Daha sonra karşınıza çıkan onay kutucuğundan da silme işlemini onayladığınızda işlem tamamlanmış olacaktır.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

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Instagram Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

İnstagram'da hikayeyi sildim ama hala gözüküyor

Bu durum iki sebepten gerçekleşebilir, birincisi hikayeyi silme işlemini onaylamamış olmanız ikincisi ise anlık olarak internetinizin kesilmesi. İşlemi tekrarlamaya çalıştığınızda hikayeyi silebiliyorsanız işlemi onaylamayı unutmuşsunuz demektir. Eğer böyle bir hikaye bulunamadı tarzında bir mesaj alıyorsanız hikaye silinmiş, daha güncellemesi tamamlanmamış demektir.

Instagram Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

İnstagram hikaye arşivimdeki bir hikayeyi nasıl silerim

İnstagram arşivdeki hikayeler nasıl silinir sorusunun cevabı da oldukça basittir. Profilinize giderek sağ üst köşedeki üst çizgiye tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan "Arşivle" sekmesine tıklayıp silmek istediğiniz hikayeye basın. Hikayeye giriş sağladığınızda yan yana ya da üst üste bulunan üç nokta simgesine basın ve karşınıza çıkan sil butonuna tıklayın. İşlemi onaylamak için tekrar karşınıza gelen sil butonuna basın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

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