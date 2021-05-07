Instagram Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

Instagram her ne kadar hizmet hayatına sadece fotoğraf ve video paylaşımı ile başlamış olsa da zaman içerisinde kendisini güncelleyerek kullanıcılarına hikaye adı verilen anlık fotoğraf ve video paylaşma olanağı sunmuştur. Bu özellik ilk geldiğinde hikayeler 24 saat sonra silinirken daha sonra hikayelerin 24 saat sonra hikaye arşivine gönderilmesi ve kullanıcıların yıl içerisinde hangi gün ne paylaştığını görebilmesi sağlanmıştır. Bu durum kullanıcıların zaman zaman Instagram hikaye arşivimdeki bir hikayeyi nasıl silerim araştırması yapmasına neden olmaktadır.