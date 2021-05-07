Instagram Hikaye Silme - Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

İnstagram hikaye silme

Instagram hikayesine atılan bir hikayeyi kaldırmak oldukça basit bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Instagram akışının en üstünde ve en sol köşede bulunan "Hikayem" butonuna tıklamalısınız. Burada karşınıza 24 saat içerisinde paylaşmış olduğunuz hikayeler çıkacaktır. Silmek istediğiniz hikayeye gelip videonun sağ alt köşesinde bulunan yan yana ya da üst üste üç nokta işaretine tıklayarak karşınıza çıkan "sil" butonuna tıklayıp daha sonra tekrar bu işlemi onaylarsanız hikayenizi silmiş olursunuz.

Yanlışlıkla atılan instagram hikayesi nasıl silinir sorusu da birçok kullanıcı tarafından sorulmaktadır. İşlem çok basit. Sadece silmek istenilen hikayeye giriş sağlanmalı ve sağ alt köşede iPhone cihazlarında yan yana, Android cihazlarında üst üste bulunan 3 nokta işaretine tıklayarak hikayeyi sil butonuna tıklamalısınız. Daha sonra karşınıza çıkan onay kutucuğundan da silme işlemini onayladığınızda işlem tamamlanmış olacaktır.