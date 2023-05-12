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Haberler Fotohaber DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi
Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 10:10

DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. DSİ sürekli işçi alımı 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı ve toplam 819 kişi istihdam edilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında alımlara böylece başlıyor. Vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları paylaşılmış durumda. Başvurular sonrası kura çekilişiyle birlikte işçi alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru ekranı 2023

DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları hakkında araştırmalar başladı. 12 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvurular kura ile öğrenilecek. Vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

DSİ KAÇ KİŞİ ALIYOR?

Kurumun Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 819 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

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DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün itibariyle başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı sürekli işçi alımı, 5 gün içerisinde sona erecek.

DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

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