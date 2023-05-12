DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İŞKUR || Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tarihi

DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. DSİ sürekli işçi alımı 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı ve toplam 819 kişi istihdam edilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında alımlara böylece başlıyor. Vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları paylaşılmış durumda. Başvurular sonrası kura çekilişiyle birlikte işçi alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru ekranı 2023