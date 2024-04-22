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Haberler Fotohaber İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 19:57

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın vefatı duyuruldu. Cemaati sosyal medyadan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Cemaat tarafından yapılan açıklamada: "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı. Peki, İsmailağa Hasan Efendi kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

İsmailağa Cemaati tarafından geçtiğimiz saatlerde cemaat lideri Hasan Kılıç'ın vefatı duyuruldu. Bu acı haberi alan vatandaşlar İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ı araştırmaya başladılar. Peki, İsmailağa Hasan Efendi kimdir?

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğdu. Öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Daha sonra Bursa'da askerlik hizmetini yaptı. Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

HASAN KILIÇ İLİM TAHSİL HAYATI

Arapça ve İslâmî ilimler tedrisatına, Lekur Hoca olarak bilinen Muhammed Hanefi Kutluoğlu Hoca Efendi'den dersler aldı. Daha sonra, Mahmud Efendi'den eniştesi ve hocası Çalekli Hacı Dursun Efendi'nin Trabzon'un Of ilçesindeki medresesinde tamamlayıp icazet aldı. 80 Sene Mahmud Efendi ile çalışan Hasan Kılıç, 2022 yılında cemaat lideri oldu.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

HASAN KILIÇ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

1930'da Trabzon Çaykara'da Doğan Kılıç 22 Nisan 2024 tarihinde 93. yaşında vefat etti.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

İSMAİLAĞA CEMAATİ HASAN EFENDİ NEDEN VEFAT ETTİ?

93 yaşında vefat eden Hasan Kılıç'ın ölüm sebebi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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