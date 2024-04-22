İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?

HASAN KILIÇ İLİM TAHSİL HAYATI

Arapça ve İslâmî ilimler tedrisatına, Lekur Hoca olarak bilinen Muhammed Hanefi Kutluoğlu Hoca Efendi'den dersler aldı. Daha sonra, Mahmud Efendi'den eniştesi ve hocası Çalekli Hacı Dursun Efendi'nin Trabzon'un Of ilçesindeki medresesinde tamamlayıp icazet aldı. 80 Sene Mahmud Efendi ile çalışan Hasan Kılıç, 2022 yılında cemaat lideri oldu.