Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
19:57
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti?
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın vefatı duyuruldu. Cemaati sosyal medyadan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Cemaat tarafından yapılan açıklamada: "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı. Peki, İsmailağa Hasan Efendi kimdir? İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...