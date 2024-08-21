Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:17
İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil bi11 il için kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Uyarıda, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki, İstanbul'da bugün yağmur var mı? İşte, 21 Ağustos İstanbul hava durumu....