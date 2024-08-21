İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Son haftalarda etkisini sürdüren sıcak havalar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul dahil 11 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ağustos 2024 İstanbul hava durumu raporu...