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Haberler Fotohaber İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:17

İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil bi11 il için kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Uyarıda, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki, İstanbul'da bugün yağmur var mı? İşte, 21 Ağustos İstanbul hava durumu....

İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Son haftalarda etkisini sürdüren sıcak havalar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul dahil 11 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ağustos 2024 İstanbul hava durumu raporu...

İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

SON DAKİKA: İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Bolu, Karabük, Ankara ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

METOROLOLİ TEDBİRLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARDI!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI

MGM tarafından yapılana açıklamada, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji 21 Ağustos 2024: Sıcaklara biraz mola! İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Sıcak havalar etkisini sürdürürken İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde kısa süreli sağanak hakim oldu. Gün içinde İstanbul'da geçişli havalar yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'ye göre İstanbul 21 Ağustos günü parçalı ve çok bulutlu 22°C, 31°C olacak.

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