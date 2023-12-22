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Haberler Fotohaber İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 09:30

İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbullular bu sabah karanlık uyandı. Elektrik kesintisi sorgulanmaya başladı. BEDAŞ 18 ilçedeki elektrik kesintisi için uyardı. Resmi internet sitesi üzerinde yaptığı duyuruda 22 Aralık Cuma günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleştirecek. Avcılar, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece ve Eyüpsultan gibi kalabalık ilçeler bugün karanlığa gömülecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Bazı ilçelerde 8 saatten uzun sürecek elektrik kesintisini BEDAŞ duyurdu. Avrupa Yakası vatandaşlarının zor bir cuma günü geçireceği belli oldu. 8 saat sürecek karanlık başlıyor. Avrupa Yakası vatandaşlarının bu soğuk havalarda hazırlıklı olması gerekiyor. 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL KARANLIKLARA GÖMÜLÜYOR: BEDAŞ elektrik kesintisi, 22 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ sk bölgelerinde 22/12/2023 02:00:00 - 22/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ, TUNABOYU sk bölgelerinde 22/12/2023 04:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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