Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
11:51
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji üst üste uyarılarına devam ediyor. Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallernin altna düşecek. Yapılan uyarılara göre Pazar günü hava durumunda 9 derece birden düşüş yaşanacağı blirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Pazar gecesi etkisi başlaması beklenen fırtına sebebiyle, ulaşımda aksamalar gibi yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul için hafta sonu hava tahminleri raporu...