İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ, 64 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERDİ!

Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muhtemel çatının uçması, ağaç ve direkt devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı yanma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.