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Haberler Fotohaber İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 11:51

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji üst üste uyarılarına devam ediyor. Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallernin altna düşecek. Yapılan uyarılara göre Pazar günü hava durumunda 9 derece birden düşüş yaşanacağı blirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Pazar gecesi etkisi başlaması beklenen fırtına sebebiyle, ulaşımda aksamalar gibi yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul için hafta sonu hava tahminleri raporu...

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu yaşanacak olumsuz hava koşulları için İstanbuluları uyardı. 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren MGM, hafta sonu için hava durumunu detaylarıyla duyurdu. sıcaklıkların 10 derece düşmesi beklenirken, kar yağacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, hava durumu detayları...

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

VALİ GÜL TARİH VERDİ: İSTANBUL KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNECEK!

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'da Kar öncesi tedbirin önemine dikkat çeken Vali Gül, afet riskini gözden geçirdiklerini söyledi ve İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi!

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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Vali Davut Gül, İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiklerini belirterek toplantıda kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini aktardı:

"Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız."

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ, 64 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERDİ!

Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muhtemel çatının uçması, ağaç ve direkt devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı yanma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi! Hafta sonu Pazar günü hava nasıl olacak?

İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

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