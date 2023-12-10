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Haberler Fotohaber İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 10:05

İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Son dakika İstanbul'da elektrik kesintisi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 8 Aralık 2023 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih ve daha birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 10 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…

İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbulluların gündeminde yerini aldı. BEDAŞ, bugün 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti bazı semtlerde 7 saatten uzun sürecek. İşte BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi yapacağı ilçe ve mahalleler…

İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MADALYA, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 10/12/2023 10:00:00 - 10/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİCDAN sk bölgelerinde 10/12/2023 12:00:00 - 10/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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