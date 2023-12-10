İSTANBUL’DA 9 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 10 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Son dakika İstanbul'da elektrik kesintisi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 8 Aralık 2023 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih ve daha birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 10 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…