İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.