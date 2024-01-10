Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:18
İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?
İstanbul'a yılın ilk kar tanesi iniş yaptı. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kentin genelinde beklenilen kar yağışı ile birlikte mega kentliler İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu için arama motorlarına yöneldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada kar yağışı uyarısı gelirken bu noktada gözler İstanbul' a ne zaman kar yağacak sorusuna çevrildi. İşte, yanıtı…