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Haberler Fotohaber İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:18

İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

İstanbul'a yılın ilk kar tanesi iniş yaptı. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kentin genelinde beklenilen kar yağışı ile birlikte mega kentliler İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu için arama motorlarına yöneldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada kar yağışı uyarısı gelirken bu noktada gözler İstanbul' a ne zaman kar yağacak sorusuna çevrildi. İşte, yanıtı…

İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

Türkiye'de genelinde hava sıcaklıkları hissedilir bir biçimde düştü. Mega kentte bugün yüksek kesimlere kar yağışının başlaması beklenirken milyonlarca İstanbullu AKOM ve Meteoroloji'den gelen uyarılar ışığında İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt arıyor. Peki; bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, 10 Ocak Çarşamba kentin hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

İSTANBUL'A YILIN İLK KARI YAĞDI!

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü güne kar yağışıyla başlarken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.

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İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; yarın hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 10 OCAK 2024 | Kar ve fırtına alarmı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bugün başlayacak mı?

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.


Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

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