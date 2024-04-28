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Haberler Fotohaber İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 01:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 01:46

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

28 Nisan Pazar günü İstanbul'da 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahları vatandaşlarla paylaşıldı. Mega kentliler tarafından 8 Nisan İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu araştırılmaya başladı. Trafiğe kapatılacak yolları Valilik duyurdu. Peki, Yarın hangi yolla, kaça kadar trafiğe kapatılacak? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 28 Nisan 2024

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar belli oldu. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Pazar günü kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başladı. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 28 Nisan 2024

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 28 NİSAN 2024

Saat 07.00'de kapatılacak yollar şöyle:

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası
Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası
Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Tavukhane Sokak
Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,
Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,
Taşköprü Caddesi
Fener Kalamış Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi

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İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

Alternatif Güzargahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi
D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü
Taşköprü Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu
Büyükyalı Caddesi'nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

Saat 08:00'de Kapatılacak Yollar

1.Tersane Caddesi
Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Saat 09.00'da kapatılacak yollar

Dolmabahçe Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Beşiktaş Caddesi
Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

4/7 (SAAT 10:00 İTİBARİYLE)

D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları

D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

(SAAT 10:30 İTİBARİYLE)

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi(Hamidiye Caddesi Kavşağı İle Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası )

Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci İstikameti

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray Ayrımları

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı Ayrımları

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı Arası

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