İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

Saat 08:00'de Kapatılacak Yollar
1.Tersane Caddesi
Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Saat 09.00'da kapatılacak yollar
Dolmabahçe Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Beşiktaş Caddesi
Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
4/7 (SAAT 10:00 İTİBARİYLE)
D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları
D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.