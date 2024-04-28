İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi: 28 Nisan İstanbul’da hangi yollar kaça kadar kapatılacak, alternatif güzergahlar belli mi?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 28 NİSAN 2024

Saat 07.00'de kapatılacak yollar şöyle:

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası

Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası

Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi