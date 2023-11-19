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Haberler Fotohaber İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 16:54

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

İstanbul'da o ilçede okullar tatil edildi! İstanbul'da bugün yoğun sağanak yağış, fırtına ve yer yer kar yağışı görülüyor. Cuma gecesinden beri kırsal bölgelerde yağmur ve kar yağışı etkisini daha fazla hissettiriyor. Bazı ilçelerimizde yaşanan sel ve su baskınları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da o ilçede okullar tatil edildi. Peki, İstanbul yarın okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika açıklaması geldi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

İstanbul'da okullar tatil edildi mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları fırtına ve yoğun yağışlar için uyardı. Peki, İstanbul yarın okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İşte İstanbul Valiliği tatil açıklaması…

VALİLİK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından ilk tatil açıklaması İstanbul'un Şile ilçesi için geldi. Valilikten yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği: İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.

Diğer ilçelerde eğitime kaldığı yerden devam edilecek.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünden beri yoğun yağışlara ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı. Sel, yıldıırm, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi yönünde uyarılar geldi.

MGM, vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını belirtti.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da dün yağan kar yağışının bugün yerini yağmura bırakması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da olumsuz hava koşullarının Pazar(bugün) akşamı etkisini azaltarak son bulması bekleniyor.

Salı günü güneşli bir havaya uyanacak olan İstanbullular, Çarşamba gününden itibaren yine yağışlarla karşı karşıya kalacak.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

ŞİLE'DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.

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