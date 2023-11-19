İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

İstanbul'da okullar tatil edildi mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları fırtına ve yoğun yağışlar için uyardı. Peki, İstanbul yarın okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İşte İstanbul Valiliği tatil açıklaması…

VALİLİK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından ilk tatil açıklaması İstanbul'un Şile ilçesi için geldi. Valilikten yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.