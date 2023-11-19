İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül’den son dakika açıklaması geldi

İstanbul'da o ilçede okullar tatil edildi! İstanbul'da bugün yoğun sağanak yağış, fırtına ve yer yer kar yağışı görülüyor. Cuma gecesinden beri kırsal bölgelerde yağmur ve kar yağışı etkisini daha fazla hissettiriyor. Bazı ilçelerimizde yaşanan sel ve su baskınları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da o ilçede okullar tatil edildi. Peki, İstanbul yarın okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi olacak? İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika açıklaması geldi.