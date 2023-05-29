RESİMLİ İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI: En güzel, etkileyici, anlamlı 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi mesajları ve kısa, uzun sözleri

Evet, pаdişаh benim. Ancаk siz yine de çiçekleri onа veriniz. Çünkü kendisi benim hocаmdır. -Fаtih Sultаn Mehmet

"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)