Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru işlemleri başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş istihdam edilecek. İlan ile birlikte başvuru tarihleri, şartları ve başvuruların nereden yapılacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuruda bulunabilecek. Öte yandan ilanda cinsiyet bilgisine de yer verildi. Peki, 2023 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları...