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Haberler Fotohaber Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:20

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru işlemleri başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş istihdam edilecek. İlan ile birlikte başvuru tarihleri, şartları ve başvuruların nereden yapılacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuruda bulunabilecek. Öte yandan ilanda cinsiyet bilgisine de yer verildi. Peki, 2023 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları...

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri 27 Nisan itibarıyla başladı ve 11 Mayıs'ta sona erecek. Ortaöğretim ve ön lisans mezunları için aranan şartlar arasında KPSS puanı yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar 2023 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları, ve ekranı hakkında merak edilen detaylar…

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

2023 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 27 Nisan - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacak.

LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

2023 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 11 Mayıs 2023 saat 23.59'a kadar PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

PTS'ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;

(a) İkamet Adresi girilmesi, (MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres
bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.)

2023 JANDARMA ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;

En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

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