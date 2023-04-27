Jandarma uzman erbaş alımı 2023 başvuru ekranı: 500 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;

En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]