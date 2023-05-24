Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
11:55
Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK ile Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sınav sürecini tamamlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde sınavda başarılı olan jandarma uzman erbaş adayları, göreve başlamaya hak kazanacak. Bu noktada Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları merak ediliyor. İşte, Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023.