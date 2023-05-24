Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK ile Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ç. Ortaöğretim(lise) veya dengi okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. İlköğretim veya dengi okul mezunları için istenmez. KPSS notu olan adaylarda seçme sınavlarına çağrı KPSS'den almış oldukları puana göre yapılır.

d. KPSS notu ile ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlara (yüksek olandan başlamak suretiyle sırasıyla), ilköğretim(ortaokul) seviyesinde lojistik branşına başvuru yapan adaylarda ise yaşı büyük olan adaylara (en büyük doğumludan itibaren sırasıyla) öncelik verilecektir.