KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta başlayacak? 25 Aralık BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, bugün var mı soruları yanıt arıyor. Bu yıl son kez bir araya gelecek Kabine gündemi ve konuları araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yapılması halinde masada asgari ücret zam oranı, emekli ve memur zammı, terörle mücadele gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Yılın son Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, konu ile ilgili detaylar…