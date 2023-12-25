KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta başlayacak? 25 Aralık BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 6 Aralık'ta yapılmıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber ''Kabine bugün toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yapılması halinde toplantıda asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, 25 Aralık Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...