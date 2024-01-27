Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
11:29
Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Yeni yılın 2. Kabine Toplantısında görüşülmesi beklenen konuların başında öğretmen atama takvimi geliyor. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantıda 2023 yılı puanlarıyla öğretmen atamalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün?