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Haberler Fotohaber Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 11:29

Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Yeni yılın 2. Kabine Toplantısında görüşülmesi beklenen konuların başında öğretmen atama takvimi geliyor. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantıda 2023 yılı puanlarıyla öğretmen atamalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün?

Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, sorusu başta atama bekleyen öğretmen adayları olmak üzere, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bakan Tekin bu seneki atamalar için müjdeyi vermiş ve "önümüzdeki kabine toplantısında görüşülecek demişti." Peki bu hafta kabine toplantısı olacak mı? İşte kabine toplantısı detayları

Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Toplantının 29 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Yeni toplantı tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak konular önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." dedi

Kabinenin gündeminde öğretmen ataması var! KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta olacak mı, saat kaçta?
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