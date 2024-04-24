KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak."