KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!

Giriş Tarihi: 24.04.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
20:48
Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin değerlendirildiği ekonomik, sosyal ve siyasi kararların alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son olarak 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. İki haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı geçen hafta gerçekleştirildi. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarından sonra öğretmen ataması ve kabine toplantısı gündeme yerleşti. Öğretmen atama ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, torba yasa, 3600 ek gösterge gibi birçok konunun görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?