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Giriş Tarihi: 24.04.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 20:48

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu'nun gündeminde!

Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin değerlendirildiği ekonomik, sosyal ve siyasi kararların alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son olarak 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. İki haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı geçen hafta gerçekleştirildi. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarından sonra öğretmen ataması ve kabine toplantısı gündeme yerleşti. Öğretmen atama ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, torba yasa, 3600 ek gösterge gibi birçok konunun görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!

Öğretmen ataması Kabine'nin gündemine yerleşti. Son olarak Yusuf Tekin'in kontenjanlar ve atama takvimi için Bakanlar Kurulu'nu işaret etmesi üzerine gözler Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği güne çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Ancak toplantının önümüzdeki hafta 29 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Son toplantı 16 Nisan Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının tarihi ile ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak."

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

16 Nisan 2024 tarihli Kabine Toplantısı'nda 31 Mart seçimlerinin sonucu değerlendirilirken ekonomideki yol haritası paylaşıldı ve enflasyonun yol açtığı sıkıntılar gündeme geldi.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacağı bildirildi.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Öğretmen ataması Bakanlar Kurulu’nun gündeminde!
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