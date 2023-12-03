Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor hafta başından araştırılmaya başladı. Sene sonuna yaklaşılırken Meclis'te mesai oldukça yoğun. Yılın en önemli konusu emekli ve memur zammı. Ocak zammının yanı sıra torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek birçok proje gündemde. Kabine gündeminde neler var araştırılıyor. Peki; 4 Aralık 2023 Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?