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Giriş Tarihi: 03.12.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 16:56

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı var mı yok mu 4 Aralık Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu genellikle iki haftada bir toplantısını gerçekleştiriyor. Kabine gündemi vatandaşların beklediği birçok konuyla birlikte değerlendiriliyor. Esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı gibi birçok konu başlığı yakın mercek altına alındı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı konuları hakkında merak edilenler!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor hafta başından araştırılmaya başladı. Sene sonuna yaklaşılırken Meclis'te mesai oldukça yoğun. Yılın en önemli konusu emekli ve memur zammı. Ocak zammının yanı sıra torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek birçok proje gündemde. Kabine gündeminde neler var araştırılıyor. Peki; 4 Aralık 2023 Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

4 ARALIK KABİNE VAR MI?

En son 20 Kasım tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 20 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle 4 Aralık Pazartesi toplantı bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

Toplantı gerçekleşmesi halinde alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

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