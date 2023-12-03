Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi, konuları, kararları... 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı var mı yok mu 4 Aralık Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu genellikle iki haftada bir toplantısını gerçekleştiriyor. Kabine gündemi vatandaşların beklediği birçok konuyla birlikte değerlendiriliyor. Esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı gibi birçok konu başlığı yakın mercek altına alındı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı konuları hakkında merak edilenler!