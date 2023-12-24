Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
15:38
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!
Aralık ayının son haftasında Kabine Toplantısı ne zaman sorusu gündeme geldi. Kabine toplantısının gündeminde yer alacak maddeler arasında işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı yer alıyor. Bunun yanı sıra Emekli ve Memur zammı için de gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı?