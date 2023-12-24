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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:38

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

Aralık ayının son haftasında Kabine Toplantısı ne zaman sorusu gündeme geldi. Kabine toplantısının gündeminde yer alacak maddeler arasında işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı yer alıyor. Bunun yanı sıra Emekli ve Memur zammı için de gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

Yılın son kabine toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi konular hakkında detayların belli olacağı toplantı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Yeni toplantının asgari ücret mesaisi nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak.

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

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