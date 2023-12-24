Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Emekli ve Memur zammı için gözler kritik toplantıda!

Yılın son kabine toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi konular hakkında detayların belli olacağı toplantı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı?