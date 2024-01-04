Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili ise henüz net bir tarih açıklanmadı. Toplantı tarihiyle ilgili bir açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.