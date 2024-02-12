KABİNE TOPLANTISI KONULARI ŞUBAT 2024 | Öğretmen ataması gündemde! Kabine Toplantısı BUGÜN mü, ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorularının yanıtı haftanı ilk gününde belli oldu. Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Öğretmen atamaları konusunda Bakan Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Yılın ikinci Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak sorusu binlerce öğretmenin gündeminde. On binlerce öğretmen adayı toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan açıklamalarına dikkat kesildi. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar…