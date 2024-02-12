Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
08:27
KABİNE TOPLANTISI KONULARI ŞUBAT 2024 | Öğretmen ataması gündemde! Kabine Toplantısı BUGÜN mü, ne zaman, saat kaçta?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları haftanın ilk günü için yanıt arıyor. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 16 Ocak tarihinde düzenlenmişti. İlk olarak öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün on binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…