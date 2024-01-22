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Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 15:19

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Türkiye2nin iç ve dış gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve beş tepedeki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yeni yılın 2. Kabine Toplantısında görüşülmesi beklenen konuların başında öğretmen atmaları geliyor. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantıda öğretmen atamalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı yeni haftayla birlikte gündeme geldi. Yeni yıla birlikte birçok kararın görüşülmesi bekleniyor. Bakan Tekin öğretmen atamasıyla ilgili "Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demişti. Peki bu hafta kabine toplantısı var mı? İşte Kabine toplantısı detayları

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Yeni toplantı tarihi belli olduğunda yer vereceğiz.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." dedi

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