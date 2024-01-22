Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
15:19
KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Masada öğretmen ataması var!
Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Türkiye2nin iç ve dış gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve beş tepedeki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yeni yılın 2. Kabine Toplantısında görüşülmesi beklenen konuların başında öğretmen atmaları geliyor. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantıda öğretmen atamalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?