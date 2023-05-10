Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
16:29
KANAL D Kraliçe 8. Bölüm canlı HD izle, Kraliçe 8. Bölüm kesintisiz, reklamsız, full izle
KANAL D ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan Kraliçe bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda boy gösterecek. Yabancı bir yapımdan uyarlanan yapımın başrollerini Burcu Özberk ve Gökhan Alkan paylaşıyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak 8. bölümünde Zeynep, Aslan'ın Ali'nin çocuğu olduğunu öğrenir. Gerçeği öğrenen Zeynep, Deniz'e bütün bildiklerini anlatacaktır. Dizinin son bölümünü KANAL D yayın akışı saatlerinde televizyonda izleyemeyenler ve internet üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak Kraliçe 8. Bölüm full izle, canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Kraliçe 8. Bölüm canlı HD izle linki.