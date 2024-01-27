Kardeşlerim 115. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? ATV Kardeşlerim fragmanı gündemde!

Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır. Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar.

Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.