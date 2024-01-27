Giriş Tarihi: 27.01.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
23:26
Kardeşlerim 115. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? ATV Kardeşlerim fragmanı gündemde!
Kardeşlerim 115. Yeni Bölüm fragmanı ATV dizi ekranlarında takip ediliyor. Her hafta Cumartesi günleri izleyenleri ekran başına kilitleyen aile hikayesi sezonlardır gündemdeki yerini koruyor. Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren dizi yeni bölümü ile konuşuluyor. Peki, Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar…