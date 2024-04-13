Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:09
Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi
ATV ekranlarında Cuma günleri ekrana gelen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu sorusu yanıt arıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 hafta ara verirken, bazı diziler de ekrana gelmeye devam ediyor. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? İşte, ATV 13 Nisan 2024 yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm tarihi!