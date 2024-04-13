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Haberler Fotohaber Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 08:09

Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi

ATV ekranlarında Cuma günleri ekrana gelen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu sorusu yanıt arıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 hafta ara verirken, bazı diziler de ekrana gelmeye devam ediyor. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? İşte, ATV 13 Nisan 2024 yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm tarihi!

Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi

Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman sorusu gündemde! Kardeşlerim'in son bölümünde izleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken bu akşam dizinin yayınlanmayacağı belli oldu. Son bölümde Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

13 Nisan Cumartesi günü ATV yayın akışı yayınlandı. Yayınlanan akışa göre saat 20.00'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı yayınlanacak. Bu hafta Kardeşlerim'in yeni bölümü yayınlanmayacak. Kardeşlerim dizisi 125. bölümüyle 20 Nisan Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

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Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
12:40 Ateş Kuşları
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Herkül: Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Kuruluş Osman

Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nebahat, Akif'ten boşanmıyor!

"Yağmur gibi sev beni, kaçmak mümkün olmasın…"

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır. Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi
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