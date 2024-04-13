Kardeşlerim yeni bölüm bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı? ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 125. bölüm yayın tarihi

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nebahat, Akif'ten boşanmıyor!

"Yağmur gibi sev beni, kaçmak mümkün olmasın…"

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır. Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.