Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 06:12

KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?

Başarı Teşvik Programı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine destek verileceği belirtilmişti. Bu noktada bu sene karne hediyesi olarak para yardımı verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Sınıflarında dereceye giren öğrenciler, belirli bir tutarda para yardımı yapılacağı iddiasına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki; Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.

KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar destek verileceğini açıklamıştı. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi bu sene Başarı Teşvik Programı kapsamında karne ödemesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı? İşte karne hediyesi 2024 detayları...

KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda dereceye giren öğrenciler için açıklama yapmıştı.

''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet desteğinin takdir teşekkür alan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu sene Başarı Teşvik Programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

KARNE HEDİYESİ SON DURUM 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı sorgulanıyor! Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman?

OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

SON DAKİKA