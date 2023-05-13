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Haberler Fotohaber Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:20

Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimleri için geri sayım sürüyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde ikamet eden ve oylarını kullanacak olan vatandaşlar, 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023 Genel seçim sonuçları ve milletvekili oy oranları YSK ile paralel şekilde sabah.com.tr'den anbean paylaşılacak. Bu sayede Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte Kars Kağızman seçim sonuçları 2023 ekranı ve adayların oy oranları

Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde oy kullanacak olan vatandaşlar, Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramakla birlikte sandıkların açılacağı saati merak ediyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim sonucu için YSK'nın duyurusu beklenirken, partilerin oy oranları ve ilçe genelinde kullanılan oyların istatistikleri sabah.com.tr'de yer alacak. İşte Kars Kağızman seçim sonuçları 2023 ekranı ve anlık durum!

Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 KARS KAĞIZMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kağızman Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

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Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

1. Recep Tayyip Erdoğan

2. Kemal Kılıçdaroğlu

3. Sinan Oğan

4. Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARS KAĞIZMAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48.77

Muharrem İnce: %7.5

Meral Akşener: %3.29

Selahattin Demirtaş: %39.87

Temel Karamollaoğlu: %0.41

Doğu Perinçek: %0.16

Kars Kağızman seçim sonuçları! 2023 Kağızman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARS KAĞIZMAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

AK PARTİ: %43.53

CHP: %3.94

İYİ PARTİ: %3.3

MHP: %6.34

HDP: %41.77

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