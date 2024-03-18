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Haberler Fotohaber Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 14:53

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

Galler Prensesi Kate aylardır ortalıkta görünmüyor ve ülkemizdeki Ana Haber programları dahil bütün dünyada herkes onun nerede olduğunu merak ediyor. Prens William ile 2001 yılında üniversite eğitimi sırasında tanıştıktan sonra 10 yıllık ilişkinin ardından evlenen çiftin üç çocuğu var. Soylu bir aileden gelmeyen bir isim olduğu için kraliyet ailesi içerisinde de bir ilke imza atan Kate Middleton giydikleriyle, taktıklarıyla, gülümsemesiyle kısacası en ufak bir hareketiyle herkesi etkileyen bir isim. Peki, Kate Middleton kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var, şu an nerede?

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

İngiliz Kraliyet ailesi büyük bir krizle karşı karşıya. Galler Prensesi Kate Middleton 83 gündür ortalarda gözükmüyor. Sağlık sorunları nedeniyle görüntü vermediği söylenen Kate Middleton ile ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. İki seferdir fake fotoğraflarla Kate'i normal hayatına devam ediyor gibi göstermeye çalışan Kraliyet de bu tartışmalara tuz biber oluyor. Peki, Kate Middleton kimdir, kaç yaşında, nereli, şu an nerede, sağlık durumu nasıl? İşte Kate Middleton hayatı ve kariyeri hakkında tüm detaylar.

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

KATE MİDDLETON NEREDE, NE OLDU?
Geçtiğimiz ocak ayında Middleton'ın bir sağlık sorunu yaşadığı, karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve uzun süre Kraliyet görevlerine devam edemeyeceği açıklanmıştı.

Son olarak geçen yılın aralık ayında Noel kutlamasında ailesiyle birlikte kamera karşısına çıkan Prenses, bu açıklamadan sonra bir daha görüntülenememişti.

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Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

Galler Prensesi'nin 83 gündür 'kayıp' olması, konu hakkında birçok spekülasyon yapılmasına neden oldu. Kimileri Middelton'ın sağlığının açıklanandan çok daha kötü olduğunu ve bu nedenle halkın karşısına çıkmadığını iddia ederken, kimileri Prenses'in eşinden boşanacağını ve ayrılık anlaşmalarıyla meşgul olduğunu öne sürdü.

Spekülasyonlar, Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından yayınlanan ve 'manipüle edildiği' endişesiyle dünyanın en iyi altı haber ajansı tarafından geri çekilen, Middleton ile çocuklarının fotoğrafı ile daha da çarpıcı hale geldi.

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

Prens William'ın aile dostu ve babasının yakın çalışma arkadaşı olan Marki David Cholmondoley'in eşi Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu, Prenses'in; Kraliçe II. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Lady Gabriella Windsor'ın eşi Thomas Kingston'la intikam için bir ilişki yaşadığı ve bunun bir sonucu olarak Kingston'ın 'öldürüldüğü' ve hatta Prens William'ın öfke kontrolü olmadığı ve Kate Middleton'a şiddet uyguladığı sosyal medyadaki komplo teorileri arasında yer almaya başladı. Hatta talk show sunucusu John Oliver, Middleton'ın 'ölmüş' olabileceği ve sarayın bunu örtbas etmeye çalıştığının şakasını bile yaptı.

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

Tüm bunların ardından İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Galler Prensi William ile birlikte hafta sonu yerel bir dükkanı ziyaret ettiğini bildirdi. İkilinin, Prenses iyileşme sürecindeyken 'gizlilik' rica etmesi üzerine fotoğrafları çekilmedi.

Ayrıca İngiliz gazetesi The Sunday Times konuşan Prens ve Prenses'in yakın çevresi, ünlü çiftin evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında 'sarsıldıklarını ve yıkıldıklarını' ve oğulları Prens Louis'in Nisan'daki doğum gününde ailece kamera karşısına geçerek, yapılan asparagas haberlerin önüne geçmeyi planladıklarını aktardı. Kaynaklar, Prenses'in sağlığı hakkında konuşmak için bunu bir fırsat olarak kullanabileceğini de bildirdi.

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