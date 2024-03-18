Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?

KATE MİDDLETON NEREDE, NE OLDU?

Geçtiğimiz ocak ayında Middleton'ın bir sağlık sorunu yaşadığı, karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve uzun süre Kraliyet görevlerine devam edemeyeceği açıklanmıştı.

Son olarak geçen yılın aralık ayında Noel kutlamasında ailesiyle birlikte kamera karşısına çıkan Prenses, bu açıklamadan sonra bir daha görüntülenememişti.