Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
14:53
Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton nereli, kaç çocuğu var, şu an nerede, sağlık durumu nasıl?
Galler Prensesi Kate aylardır ortalıkta görünmüyor ve ülkemizdeki Ana Haber programları dahil bütün dünyada herkes onun nerede olduğunu merak ediyor. Prens William ile 2001 yılında üniversite eğitimi sırasında tanıştıktan sonra 10 yıllık ilişkinin ardından evlenen çiftin üç çocuğu var. Soylu bir aileden gelmeyen bir isim olduğu için kraliyet ailesi içerisinde de bir ilke imza atan Kate Middleton giydikleriyle, taktıklarıyla, gülümsemesiyle kısacası en ufak bir hareketiyle herkesi etkileyen bir isim. Peki, Kate Middleton kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var, şu an nerede?