Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

KATE MIDDLETON ÖLDÜ MÜ?

Teorilerin en ağırı Galler Prensesi'nin öldüğü ve bu haberin halktan saklandığı yönünde oldu. Ancak İngiliz basını başta olmak üzere pek çok medya kuruluşu bu durumun geçici olduğu ve okuyucuya "renkli" içerik sunmak için söylentileri yaydıkları konusunda hemfikir.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin açıklamaları sona erdirecek bir açıklama yapmamasının da bu hareketli ortamı canlı tutmak olduğu söylentiler arasında.