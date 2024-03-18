Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:19
İngiliz Kraliyet Ailesi 'Kayıp Prenses' gizemi ile gündemde. Galler Prensesi Kate Middleton nerede sorusu son bir haftadır yanıt arıyor. Sosyal medya hesaplarından başlatılan komplo teorilerinin yanı sıra aldatma iddialarının da olduğu olayda geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış ve Galler Prensesi'nden bir fotoğraf gelmişti. Ancak çok geçmeden fotoğraf üzerine de teoriler üretildi. Peki; Kate Middleton ne oldu, öldü mü, hastanede mi, hastalığı ne? İşte, detaylar...