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Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:19

Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

İngiliz Kraliyet Ailesi 'Kayıp Prenses' gizemi ile gündemde. Galler Prensesi Kate Middleton nerede sorusu son bir haftadır yanıt arıyor. Sosyal medya hesaplarından başlatılan komplo teorilerinin yanı sıra aldatma iddialarının da olduğu olayda geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış ve Galler Prensesi'nden bir fotoğraf gelmişti. Ancak çok geçmeden fotoğraf üzerine de teoriler üretildi. Peki; Kate Middleton ne oldu, öldü mü, hastanede mi, hastalığı ne? İşte, detaylar...

Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren konuda o soru yanıt arıyor: Kate Middleton nerede? İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Galler Prensesi'nin aldatıldığı, şiddete maruz kaldığı, öldüğü yönünde birçok komplo teorisinin üretildiği olayda hala açıklama bekleniyor. Peki; Kate Middleton öldü mü, ne oldu? İşte, olayın detayları...

Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

KATE MIDDLETON NEREDE?

Geçirdiği ameliyat sonrası kayıplara karışan Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medyada trend listelerinden düşmüyor. İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından açıklama yapılması beklenirken sürecin uzaması komplo teorilerini artırıyor.

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Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bu fotoğrafın sahte olduğunu yönünde ortaya atılan iddiaların ardından fotoğrafın ulusal basından kaldırılması kafaları karıştırdı.

Ardından Kate'in yaptığı söylenen bir açıklama geldi. Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

KATE MIDDLETON ÖLDÜ MÜ?

Teorilerin en ağırı Galler Prensesi'nin öldüğü ve bu haberin halktan saklandığı yönünde oldu. Ancak İngiliz basını başta olmak üzere pek çok medya kuruluşu bu durumun geçici olduğu ve okuyucuya "renkli" içerik sunmak için söylentileri yaydıkları konusunda hemfikir.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin açıklamaları sona erdirecek bir açıklama yapmamasının da bu hareketli ortamı canlı tutmak olduğu söylentiler arasında.

Kate Middleton nerede, ne oldu, öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi açıklama yapacak iddiası!

Bir diğer teori ise Kate Middleton ve Prens William birlikteliğinde yasak aşk söylentileri oldu. İddiaya göre Prens William, Lady Rose Hanbury ile 2019 yılından beri yasak aşk yaşıyor.

Öyle ki Prensin bu birliktelikten çocuğu olduğu da iddia edildi.

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