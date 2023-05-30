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Haberler Fotohaber 3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:59

3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM kura çekimi tarihi ve saati belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı https://www.kgm.gov.tr resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Noter onayı sonrası açıklanacak asil ve yedek nihai isim listesi adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler...

3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM işçi alımı kurası gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek kuraların ardından 3 bin sürekli işçi alımı kadrolarına yerleşecek adaylar belirlenecek. Yayınlanan takvime göre, Karayolları Genel Müdürlüğü çekilişi toplam iki gün sürecek. KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Kuralar Mayıs ayı bitmeden tamamlanacak olup asil ve yedek nihai isim listesi noter onayı sonrası erişime açılacak. Peki, 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KGM kura tarihleri il il belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KGM işçi alımı kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecek.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

KGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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