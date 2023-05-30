3 BİN KGM kura çekimi için geri sayım başladı! Karayolları 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM kura çekimi tarihi ve saati belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı https://www.kgm.gov.tr resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Noter onayı sonrası açıklanacak asil ve yedek nihai isim listesi adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler...