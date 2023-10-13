Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir, Mustafa’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

İREM DENİZ KİMDİR?

28 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelen İrem Deniz, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve daha sonra oyunculuk eğitimleri aldı.

2015 yılından bu yana aktif olarak oyunculuk yapan Deniz; Mucize Doktor, Kardeşlerim, Aşk ve Mavi gibi yapımlarda rol aldı.

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Deniz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı.