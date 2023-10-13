Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir, Mustafa’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı. Dram türündeki yapıma Sümbül dahil oluyor. Sümbül karakterine hayat veren oyuncu İrem Deniz hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Mustafa'yla bağlantısı olan yeni karakterin Ünal ailesini şaşırtacağı konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir, Mustafa'yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti'nin Sümbül'ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İrem Deniz hakkında bilgiler…