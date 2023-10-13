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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir, Mustafa’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:30

Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir, Mustafa’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı. Dram türündeki yapıma Sümbül dahil oluyor. Sümbül karakterine hayat veren oyuncu İrem Deniz hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Mustafa'yla bağlantısı olan yeni karakterin Ünal ailesini şaşırtacağı konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir, Mustafa'yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti'nin Sümbül'ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İrem Deniz hakkında bilgiler…

Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir? Mustafa’yla bağlantısı olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi oyuncuları başrolde buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Genç oyuncu İrem Deniz, Sümbül karakteriyle yapıma katıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin Nilay'ın eşi Mustafa ile bir bağlantısı olacak. Peki, İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Sümbül'ü İrem Deniz hayatı hakkında merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir? Mustafa’yla bağlantısı olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ SÜMBÜL KİMDİR?

Yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı diziye son olarak İrem Deniz dahil oldu.

Deniz, dizinin 34. yeni bölümünden itibaren Sümbül karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kulislerde söylenenlere göre, aniden hikâyeye dahil olan Sümbül, Ünal ailesini şaşırtacak.

Sümbül'ün Emrah Altıntoprak'ın hayat verdiği Ünal ailesinin büyük oğlu Mustafa'yla bağlantılı olacağı öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir? Mustafa’yla bağlantısı olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli?

İREM DENİZ KİMDİR?

28 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelen İrem Deniz, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve daha sonra oyunculuk eğitimleri aldı.

2015 yılından bu yana aktif olarak oyunculuk yapan Deniz; Mucize Doktor, Kardeşlerim, Aşk ve Mavi gibi yapımlarda rol aldı.

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Deniz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı.

Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir? Mustafa’yla bağlantısı olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli?

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kızılcık Şerbeti (Sümbül, TV Dizisi, 2023)
Kardeşlerim (Fatoş, TV Dizisi 2022)
Mahkum (TV Dizisi 2021)
Kin (Adli Tıp Doktoru / Forensic Doctor, Sinema Filmi 2021)

Kızılcık Şerbeti Sümbül kimdir? Mustafa’yla bağlantısı olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Sümbül’ü İrem Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mucize Doktor (Aydan, TV Dizisi 2019)
Hekimoğlu (Sinem, TV Dizisi 2019)
Dağ (Serpil, Kısa Film 2017)
Aşk ve Mavi (Asiye, TV Dizisi 2016)
Azap (Kısa Film 2015)
Ozbi: Ey İstanbul (Kısa Film 2015)

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