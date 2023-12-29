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Haberler Fotohaber KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:14

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!

KPSS 2023/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 20-27 Aralık tarihleri arasında alındı. Sürecin sona ermesinin ardından tüm gözler KPSS 2023/2 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Bu noktada ''KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2023/2 tercih sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

KPSS 2023/2 tercih sonuçları için geri sayım resmen başladı. TÜRKŞEKER, Devlet Demiryolu İşletmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve pek çok kamu kurumu personel istihdam edecek. Bu amaç doğrultusunda 20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS 2023/2 merkezi atama için tercih işlemleri alındı. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar, başvuru sürecinin sona ermesi ardından KPSS 2023/2 yerleştirme sonuç tarihi için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2023/2 tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

KPSS-2023/2 TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!

KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

Kılavuza göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

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KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmedi.
KPSS 2023/2 tercih sonucunun tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA BİLGİSİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurumveya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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