Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:14
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!
KPSS 2023/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 20-27 Aralık tarihleri arasında alındı. Sürecin sona ermesinin ardından tüm gözler KPSS 2023/2 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Bu noktada ''KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2023/2 tercih sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.