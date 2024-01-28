KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
16:52
Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. Sürecin sona ermesinin ardından tüm gözler KPSS 2024/3 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.