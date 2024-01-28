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Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:52

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. Sürecin sona ermesinin ardından tüm gözler KPSS 2024/3 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2024/3 tercih sonuçları için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel istihdam edecek. Bu amaç doğrultusunda KPSS tercihleri 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecinin sona ermesi ardından KPSS 2024/3 yerleştirme sonuç tarihi için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2024/3 TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!

KPSS 2024/3 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

Kılavuza göre, Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

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KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2024/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/3 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmedi.

KPSS 2024/3 tercih sonucunun tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2024/3 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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