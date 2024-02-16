Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:25
KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu kadrolara yerleşmek isteyen adaylar KPSS puanlarıyla tercih yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı ilanı için KPSS 2024/4 tercih sonuçları araştırılmaya başladı. Sonuçlarını merak eden adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?