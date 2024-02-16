KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında istihdam edilmek üzere açılan kadrolara başvuru işlemleri tamamlandı. Destek personeli büro personeli, veteriner, koruma ve güvenlik, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi gibi birçok farklı hizmet birimi için tercihler yapıldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?