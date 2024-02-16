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Haberler Fotohaber KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:25

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu kadrolara yerleşmek isteyen adaylar KPSS puanlarıyla tercih yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı ilanı için KPSS 2024/4 tercih sonuçları araştırılmaya başladı. Sonuçlarını merak eden adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında istihdam edilmek üzere açılan kadrolara başvuru işlemleri tamamlandı. Destek personeli büro personeli, veteriner, koruma ve güvenlik, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi gibi birçok farklı hizmet birimi için tercihler yapıldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI!

Bakanlık tarafından yapılacak istihdam kapsamında 5500 sözleşmeli personel alımı süreci başladı. ÖSYM tarafından merkez yerleştirme ile hayata geçecek alım için tercihler 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

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KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

  • 1443 Destek Personeli
  • 1088 Büro Personeli
  • 982 Ziraat Mühendisi
  • 652 Veteriner Hekim
  • 487 Şoför
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