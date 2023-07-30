KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI (ALAN BİLGİSİ) 2023: ÖSYM ile Alan Bilgisi KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

ÖSYM tarafından düzenlenen A grubu Lisans KPSS Alan Bilgisi sınavları, 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak 3. oturum ile tamamlanacak. Bu noktada KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM genellikle düzenlediği sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarı kitapçıklarını 1-2 gün içerisinde erişime açıyor. Gerek sınavdaki soruları incelemek gerekse puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, Alan Bilgisi sınavları KPSS soruları ve cevap anahtarı sorgulamalarına başladı. Peki; KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM ile Alan Bilgisi 2023 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı son durum…