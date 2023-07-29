KPSS ALAN SINAVI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS alan sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

2022 KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLAR TAMAMLANDI!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı ve adaylara 130 dakika sınav süresi verildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günüöğleden sonra yapıldı. Sınav saat 14.45'te başladı ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.