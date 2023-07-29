KPSS ALAN SINAVI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS alan sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

2023 KPSS Lisans Sınavı A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 23 Temmuz Pazar günü tamamlanmıştı. Şimdi ise sırada KPSS Alan Bilgisi sınavları var. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS Alan Bilgisi sınavı toplam 3 oturumda gerçekleşecek. Sınavların ardından adayların gündeminde ise KPSS alan sınavı sonuç tarihi yer alıyor olacak. ÖSYM, KPSS alan sınavı sonuçları için tarih vermişti. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı…