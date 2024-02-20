Giriş Tarihi: 20.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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KPSS BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM açıkladı: KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?
ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini paylaştı. Milyonlarca öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Adayların gireceği sınavların başvuru tarihleri belli oldu. 2024 yılında yapılacak sınavları için geri sayımın başladığı şu günlerde KPSS başvuru en çok aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 yılı için KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT oturumlarının başvuruları için günler yaklaştı. Peki, KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte, KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri