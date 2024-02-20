KPSS BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM açıkladı: KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

Bu yıl KPSS'ye girecek adaylar sınavlara başvurmak için takvimi araştırmaya koyuldu. ÖSYM'nin sınav takvimiyle birlikte başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ilan edildi. Peki 2024 yılı KPSS başvuruları ne zaman? İşte detaylar