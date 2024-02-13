Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:49
KPSS BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM! 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle
ÖSYM 2024 yılı için sınav takvimini yayımladı. Milyonlarca öğrencinin kamu ve kamu kuruluşlarında görevli olmak adına girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu. Sınav tarihlerinin yaklaştığı şu günlerde KPSS başvuru tarihleri en çok aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 yılı için KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT oturumlarının başvuru tarihleri ilan edildi. PEKİ KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri