Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 09:42

KPSS sınav duası Türkçe/Arapça || KPSS sınavında başarı için okunacak dualar, çekilecek zikirler nelerdir? Kalem Suresi oku-dinle!

KPSS sınav duası sınav öncesinde gündemdeki yerini aldı. Bütün yıl sınava hazırlanan adayların heyecanına ortak olacak yakınları da sınav merkezi yakınında heyecanlı bekleyişe başladı. KPSS sınavı için okunacak dualar, çekilecek zikirler ve zihin açıklığı duası adayların ve ailelerinin gündemindeki yerini aldı. Sınav başarı duası Türkçe ve Arapça seçenekleri ile araştırılıyor. İşte, 2023 KPSS lisans sınavı öncesinde ve sırasında okunacak KPSS sınav duası ve başarı için okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, sınavda başarı için Kalem Suresi oku, dinle!