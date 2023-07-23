Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 09:30

Lisans KPSS soruları ve cevap anahtarı 2023 PDF! ÖSYM ile Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) A grubu KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) ve Eğitim Bilimleri testi 23 Temmuz bugün gerçekleşiyor. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavın ilk oturumunda Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularına yanıt veriyor. Eğitim Bilimleri ise öğretmen adayları için oldukça önemli olacak. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler A grubu Lisans KPSS soruları için hazırlandı. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözler yine ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirecek. KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 GY, GK KPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…