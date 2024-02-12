Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. Bölüm izle full HD! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
23:49
Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12 Şubat Pazartesi akşamı, 12. Bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu hafta Avram ve Musul Kaplanı" lakaplı iki yeni karakter dahil olacak. Selahaddin ile Nureddin'in tüm planları Melik Mevdud'un Askalan'a gelmesiyle alt üst olacak. İşte, 12 Şubat 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…