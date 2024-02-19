Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

Esir altında ve işkence içinde olan Selahaddin, Avram'a tek kelime bile etmez. Ne olursa olsun buradan kurtaracak ve en başından beri Yahudi olduğunu bildiği Avram'ın büyük gücünün nereden geldiğini öğrenecektir. Avram ise Selahaddin'i obasına saldırmakla tehdit eder. Selahaddin ya devletin sırlarını verecek ya da Gregor onun obasını yakıp kül edecektir.



