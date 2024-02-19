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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 18:35

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19 Şubat Pazartesi akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu bölümünde esaret altına olan ve işkence edilen Selahaddin Avam'a tek bir kelime dahi etmez. Peki, Obayı basmak için harekete geçen Gregor, Selahaddin'in obasını yakıp yıkacak mıdır? Esir altında olan Selahaddin, Avram'ın elinden kurtulup tehlike altında olan obasını kurtarabilecek midir? İşte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm için izleyiciler ekranları başındaki yerlerini aldılar. İzleyicilere büyük bir tarihi seyir zevki yaşatan dizide işkencelerle ve tehditlerle Selahaddin'i konuşturmaya çalışan Avram istediğini alabilecek midir? İşte tüm bu soruların cevabı için TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ CANLI İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13.Bölüm Özet

Alplarını kurtarmak için Gazze'ye giden Selahaddin, yakalanmıştır. Gregor ve Viktorya'nın niyetinde Selahaddin'i öldürmek varken Avram'ın istediği ise Selahaddin'den Zengi Devleti'ne ait sırları öğrenmektir. Selahaddin'den aldığı sırlarla Zengi Devleti'ni etkisiz hale getirecek ve kuracağı Krallığın önünde bir engel kalmayacaktır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

Esir altında ve işkence içinde olan Selahaddin, Avram'a tek kelime bile etmez. Ne olursa olsun buradan kurtaracak ve en başından beri Yahudi olduğunu bildiği Avram'ın büyük gücünün nereden geldiğini öğrenecektir. Avram ise Selahaddin'i obasına saldırmakla tehdit eder. Selahaddin ya devletin sırlarını verecek ya da Gregor onun obasını yakıp kül edecektir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı

Selahaddin'in esir düşmesi obasını büyük bir tehlikenin içine doğru sürüklerken Sultan Nureddin, Selahaddin'i kurtarmak için Gazze'ye gitmeye karar verir. Fakat Gregor'un tehdidi onu büyük bir ikilemin içine sokar. Sultan Nureddin ya Selahaddin'in kurduğu obasını kaldırtacak ya da onun ölümünü görecektir. Büyük bir ikilemin içerisine düşen Sultan Nureddin bir taraftan Selahaddin'i düşünürken diğer taraftan Mevdud'un baskılarına maruz kalır.


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