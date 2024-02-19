Giriş Tarihi: 19.02.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
18:35
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. Bölüm canlı izle|| TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle ekranı
TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19 Şubat Pazartesi akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu bölümünde esaret altına olan ve işkence edilen Selahaddin Avam'a tek bir kelime dahi etmez. Peki, Obayı basmak için harekete geçen Gregor, Selahaddin'in obasını yakıp yıkacak mıdır? Esir altında olan Selahaddin, Avram'ın elinden kurtulup tehlike altında olan obasını kurtarabilecek midir? İşte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm canlı izle ekranı