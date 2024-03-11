Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Giriş Tarihi: 11.03.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
17:34
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizi, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Tarihi türdeki yapımda Selahaddin'in Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmesiyle telaşa düşen ve adeta gözü dönen Avram, Selahaddin'in obasını ablukaya alır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm izle linki için araştırması yapıyor. İşte, 11 Mart 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…