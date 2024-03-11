Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı TRT 1'in tarihi türdeki dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 16. Bölümde gizlice Sultan Nureddin'in yokluğunda Mevdud sultan vekili olarak tahta oturur ve Selahaddin'in emanet ettiği sandığı haçlılara teslim edip anlaşma yapmak ister. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.