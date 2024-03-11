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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 11.03.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:34

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizi, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Tarihi türdeki yapımda Selahaddin'in Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmesiyle telaşa düşen ve adeta gözü dönen Avram, Selahaddin'in obasını ablukaya alır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm izle linki için araştırması yapıyor. İşte, 11 Mart 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı TRT 1'in tarihi türdeki dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 16. Bölümde gizlice Sultan Nureddin'in yokluğunda Mevdud sultan vekili olarak tahta oturur ve Selahaddin'in emanet ettiği sandığı haçlılara teslim edip anlaşma yapmak ister. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, Kudüs'ü işgalden kurtaran büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, on altıncı bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

11 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm izlemek için:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Avram'ın Yahudi büyükleriyle yaptığı toplantıyı basmış ve Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmiştir. Sultan Nureddin'in ise İsmet Hatun'la evleneceğini söylemesi de Böri obasında büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Ahit Sandığını ele geçiren Selahaddin'in karşısına Gregor çıkar. İyice köşeye sıkışan Selahaddin, büyük bir zekâ göstererek düşmanlarını atlatmayı başarır ve sandığı güvene alır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Selahaddin'in Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmesiyle telaşa düşen ve adeta gözü dönen Avram, Selahaddin'in obasını ablukaya alır. Öyle ki ne obadan birileri dışarı çıkabiliyor ne de obaya birileri girebiliyordur. Bu ahvalde Selahaddin iyice sıkışmış da olsa sandığı vermemekte kararlıdır. Cesur bir karar alır ve derhal sandığı Şam sarayına, Sultan Nureddin'e götürüp emanet eder.

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