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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihteki yeri nedir? Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 12:10

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihteki yeri nedir? Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Adsız Bey dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Celal Al hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Adsız Bey'i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Celal Al hakkında bilgiler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Gökçe Akyıldız ve Seda Yıldız gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Celal Al, Adsız Bey karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte nasıl öldü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin tarihteki yeri merak ediliyor. Peki, Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Adsız Bey'i Celal Al hayatı hakkında merak edilenler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

TRT 1 ekranlarının dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 18 Aralık Pazartesi akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Adsız Bey karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ ADSIZ BEY KİMDİR?

Celal Al, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünden itibaren Adsız Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum Celal Al, Adsız Bey rolü ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı." ifadelerini kullandı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli?

CELAL AL KİMDİR?

13 Eylül 1984 tarihinde Artvin'de dünyaya gelen Celal Al, oyunculuk üzerine eğitim aldı ve 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.

En büyük çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Alp karakteriyle yaşayan Celal Al, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk kariyerinde ilk film deneyimi olarak ta 2012 yılında yer aldığı Fetih 1453 filmi de bulunmaktadır.

15 Nisan 2019 tarihinde Nazife Al ile dünya evine giren Celal Al'ın bu evliliğinden Hatice Mariye adını verdiği bir kız çocuğu vardır.

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