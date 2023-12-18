Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihteki yeri nedir? Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerinde ilk film deneyimi olarak ta 2012 yılında yer aldığı Fetih 1453 filmi de bulunmaktadır.

15 Nisan 2019 tarihinde Nazife Al ile dünya evine giren Celal Al'ın bu evliliğinden Hatice Mariye adını verdiği bir kız çocuğu vardır.