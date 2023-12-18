Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihteki yeri nedir? Selahaddin Eyyubi’nin Adsız Bey’i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Adsız Bey dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Celal Al hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Adsız Bey kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Adsız Bey'i Celal Al kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Celal Al hakkında bilgiler…