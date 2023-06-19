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Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA
Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 07:31

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlara verilen bir ödemedir. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu noktada yılın son dini bayramına kısa bir süre henüz ödeme almayanlar detayları sorgulamaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklilerin bayram dolayısıyla erken ödeme alacağı açıklandı. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ne kadar yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihi açıklandı. 14 milyondan fazla SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılın ikinci ve son dini bayramına girmeden ödemelerini, maaşlarıyla birlikte erkenden alacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Haziran itibariyle başladı. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Peki, 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son durum…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SSK ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyesi birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile emekli ikramiyesi 23 Haziran tarihinde yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

MART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

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