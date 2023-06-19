KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA

MART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.