Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
07:31
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023|| SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için TIKLA
Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlara verilen bir ödemedir. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu noktada yılın son dini bayramına kısa bir süre henüz ödeme almayanlar detayları sorgulamaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklilerin bayram dolayısıyla erken ödeme alacağı açıklandı. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ne kadar yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…