Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
13:37
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?
On bir ayın sultanı Ramazan Bayramı geride kalırken gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Nisan ayında 9 günlük tatil fırsatı bulan vatandaşlar havaların ısınmaya başlaması ile yaz tatili planı yapmaya başladı. Haziran ayının son günlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili ile izinlerini birleştirmek isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Diyanet'e göre 2024 Kurban Bayramı tarihleri 2024.