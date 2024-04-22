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Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:37

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

On bir ayın sultanı Ramazan Bayramı geride kalırken gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Nisan ayında 9 günlük tatil fırsatı bulan vatandaşlar havaların ısınmaya başlaması ile yaz tatili planı yapmaya başladı. Haziran ayının son günlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili ile izinlerini birleştirmek isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Diyanet'e göre 2024 Kurban Bayramı tarihleri 2024.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı 2024 için sorgulamalara başladı. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban bayramı tatili ile yaz tatilini bileştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar şimdiden "Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte detaylar.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Gün- 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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