Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:16
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
10:16
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?
Haziran ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün ve Kurban Bayramı ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram tatili 9 gün mü, Arefe günü tatil mi sorusu vatandaşların en çok merak ettiği gündem başlıkları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip edilirken Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor yanıt buldu. Bu sene haziran ayının sonuna doğru kutlanacak olan yılın ikinci ve son dini bayramına çok kısa bir süre kaldı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi? İşte, Kurban Bayramı tarihleri ile tatil günleri…