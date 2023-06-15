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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:16

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

Haziran ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün ve Kurban Bayramı ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram tatili 9 gün mü, Arefe günü tatil mi sorusu vatandaşların en çok merak ettiği gündem başlıkları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip edilirken Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor yanıt buldu. Bu sene haziran ayının sonuna doğru kutlanacak olan yılın ikinci ve son dini bayramına çok kısa bir süre kaldı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi? İşte, Kurban Bayramı tarihleri ile tatil günleri…

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

Haftalardır bayram hazırlığı yapan vatandaşlar yılın ikinci ve son dini bayramına kısa bir süre kala Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirilen Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? sorusu tatil planı hazırlıkları açısından önem taşıyor. Haziran ayının son haftasında başlayacak dini bayram dört gün sürecek. Bu noktada vatandaşlar Arefe günü tatil mi, yarım gün mü merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte, yanıtı…

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Bşkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile Kurban Bayramı izinleri memur ve kamu çalışanları için belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre çalışanlar tatil boyunca idari izinli olacak.

Fakat özel sektör çalışanlarının izin günleri çalıştıklariş yerleri tarafından belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile belirlenen idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor 2023? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?
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